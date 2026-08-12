Визначився наступний суперник Ломаченка та попередня дата його бою після повернення у ринг

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) свій наступний бій після повернення у ринг проведе у листопаді.

Про це повідомив автор і ведучий Ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко.

За його інформацією, українець проведе бій з першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суаресом (19-0, 11 КО).

"Попередньо все погоджено на листопад. Філіппінець є першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі (59 кг). Тут інсайд закінчується", – написав Діденко у своєму Телеграм-каналі.

На думку автора, це проливає світло на те, що Василь буде спускатися в дивізіоні.

"Наскільки я розумію, ідея в тому, аби перемогти претендента, стати претендентом і боксувати з чемпіоном – Емануелем Наваррете, який володіє титулами WBO та IBF, а в осяжній перспективі може взяти і третій титул.

Тобто, Василь потенційно в суперники може отримати володаря двох, а то і трьох титулів. Виходить швидкий шлях до абсолюта", – додав Діденко.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ломаченко позбувся проблем зі спиною та готовий відновити свою кар'єру заради статусного поєдинку.

Зазначимо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO). На кону тієї битви стояв пояс IBF.