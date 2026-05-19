Відомий інсайдер розкрив потенційного суперника Ломаченка

Софія Кулай — 19 травня 2026, 08:52
Відомий інсайдер видання The Ring Magazine Майк Коппінджер назвав ймовірного наступного суперника для Василя Ломаченка (18-3, 12 КО), який вирішив відновити боксерську кар'єру.

Його слова передає DAZN.

Колишній чемпіон світу розмірковує над поєдинком проти мексиканця Емануеля Наваррете.

"Мені сказали, що він розглядає кандидатуру Емануеля Наваррете, після цього його може зацікавити Джервонта Девіс. Це бій, про який він вів перемовини у 2024-му", – сказав Коппінджер.

Нагадаємо, що український боксер вів переговори про бій з Джервонтою Девісом ще восени 2024-го але через проблеми зі спиною був змушений оголосити про завершення кар'єри в червні 2025 року.

Востаннє Ломаченко проводив офіційний двобій у травні 2024-го коли здолав Джорджа Камбососа за пояс IBF.

Егіс Клімас, менеджер ексчемпіона, підтвердив інформацію про повернення українця у профі-ринг.

На камбек Ломаченка вже відреагував колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс. Американець скористався можливістю та заговорив про своє бажання побитися із Василем.

