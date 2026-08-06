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Ітаума: Ломаченко довгий час був одним з моїх улюблених боксерів

Денис Іваненко — 6 серпня 2026, 11:11
Ітаума: Ломаченко довгий час був одним з моїх улюблених боксерів
Мозес Ітаума
Getty Images

Британський супертяж Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) висловився про своїх улюблених боксерів.

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Зірковий проспект зізнався, що мав декількох бійців у дитинстві, на яких рівнявся. Одним із них він назвав українця, проте не з надважкого дивізіону. 

"Чесно кажучи, у дитинстві було багато бійців, якими я захоплювався. Серед них були Насім Хаммед, Джеймс Дігейл, Джордж Форман, Флойд Мейвезер, Головкін.

Ломаченко довгий час був одним з моїх улюблених боксерів. Але я пам'ятаю, що Насім Хамед, мабуть, був першим, чий бій я подивився і подумав, що це було круто", – сказав Ітаума.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Мозес Ітаума проведе проти Філіпа Хрговича. Він відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні.

На кону стоятиме чемпіонський титул IBF. Переможець потім зобов'язаний буде побитись із Френком Санчесом, який є обов'язковим претендентом.

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