Ітаума: Ломаченко довгий час був одним з моїх улюблених боксерів

Британський супертяж Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) висловився про своїх улюблених боксерів.

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Зірковий проспект зізнався, що мав декількох бійців у дитинстві, на яких рівнявся. Одним із них він назвав українця, проте не з надважкого дивізіону.

"Чесно кажучи, у дитинстві було багато бійців, якими я захоплювався. Серед них були Насім Хаммед, Джеймс Дігейл, Джордж Форман, Флойд Мейвезер, Головкін. Ломаченко довгий час був одним з моїх улюблених боксерів. Але я пам'ятаю, що Насім Хамед, мабуть, був першим, чий бій я подивився і подумав, що це було круто", – сказав Ітаума.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Мозес Ітаума проведе проти Філіпа Хрговича. Він відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні.

На кону стоятиме чемпіонський титул IBF. Переможець потім зобов'язаний буде побитись із Френком Санчесом, який є обов'язковим претендентом.