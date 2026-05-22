Президент WBO припустив, чи зможе Ломаченко отримати бій проти Наваррете

Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері відреагував на бажання Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) відновити кар'єру професійного боксера.

Його цитує пресслужба WBO.

Очільник вважає, що український боксер напряму отримає бій проти Емануеля Наваррете завдяки своїм досягненням у світі боксу.

"Ломаченко повернувся, і якщо він захоче битися у другій напівлегкій вазі проти Наваррете, я впевнений, що Виконавчий комітет WBO одноголосно схвалить це рішення, якщо буде подано клопотання про погодження бою Ломаченка з ним напряму, з огляду на його професійні заслуги – олімпійський призер, чемпіон у кількох вагових категоріях, суперчемпіон WBO, майбутній член Зали слави", – заявив Олівері.

Востаннє Ломаченко проводив офіційний двобій у травні 2024-го коли здолав Джорджа Камбососа за пояс IBF. Після перемоги Василь вів перемовини щодо організації бою проти Джервонти Девіса (восени 2024-го), але через проблеми зі спиною був змушений оголосити про завершення кар'єри в червні 2025 року.

Егіс Клімас, менеджер ексчемпіона, підтвердив інформацію про повернення українця у профі-ринг. Відомий американський промоутер Боб Арум прокоментував бажання "Матриці" повернутися на ринг.

На камбек Ломаченка вже відреагував колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс. Американець скористався можливістю та заговорив про своє бажання побитися із Василем.