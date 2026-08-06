Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Ломаченко вручив чемпіонський пояс WBO 22-річному Мейсону

Олександр Булава — 6 серпня 2026, 00:58
Ломаченко вручив чемпіонський пояс WBO 22-річному Мейсону
Василь Ломаченко вручив чемпіонський пояс WBO
Top Rank Boxing

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вперше з'явився на офіційному заході після оголошення про відновлення професійної кар'єри.

Український боксер взяв участь у церемонії вручення чемпіонського пояса WBO у легкій вазі новому володарю титулу Абдуллі Мейсону.

Саме Ломаченко, який володів поясом WBO у легкій вазі з 2018 по 2020 рік, передав нагороду 22-річному американцю. Наразі Мейсон є наймолодшим чинним чемпіоном світу з боксу.

Востаннє Мейсон виходив на ринг на початку липня 2026 року, коли здолав Альберта Белла, який до того моменту мав лише одну поразку в кар'єрі.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ломаченко позбувся проблем зі спиною та готовий відновити свою кар'єру заради статусного поєдинку.

Зазначимо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO). На кону тієї битви стояв пояс IBF.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Навіть не сумнівається: український тренер оцінив шанси Ломаченка знову стати чемпіоном світу
Потрібно вдарити і тікати: британський боєць оцінив повернення Ломаченка
Шатернікова: Ломаченко на тих же позиціях політичних, що і всі розумні українці
Наваррете: Ломаченко? Я готовий приймати виклики
Чемпіон світу проаналізував потенційний бій проти Ломаченка: Я готовий приймати виклики

Останні новини