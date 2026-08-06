Ломаченко вручив чемпіонський пояс WBO 22-річному Мейсону

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вперше з'явився на офіційному заході після оголошення про відновлення професійної кар'єри.

Український боксер взяв участь у церемонії вручення чемпіонського пояса WBO у легкій вазі новому володарю титулу Абдуллі Мейсону.

Саме Ломаченко, який володів поясом WBO у легкій вазі з 2018 по 2020 рік, передав нагороду 22-річному американцю. Наразі Мейсон є наймолодшим чинним чемпіоном світу з боксу.

Востаннє Мейсон виходив на ринг на початку липня 2026 року, коли здолав Альберта Белла, який до того моменту мав лише одну поразку в кар'єрі.

Loma just presented Abdullah with his official WBO belt 🤝@WorldBoxingOrg | @AbdullahMason_ pic.twitter.com/p4IXDJkFE5 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 5, 2026

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ломаченко позбувся проблем зі спиною та готовий відновити свою кар'єру заради статусного поєдинку.

Зазначимо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO). На кону тієї битви стояв пояс IBF.