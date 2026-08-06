Ломаченко вручив чемпіонський пояс WBO 22-річному Мейсону
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вперше з'явився на офіційному заході після оголошення про відновлення професійної кар'єри.
Український боксер взяв участь у церемонії вручення чемпіонського пояса WBO у легкій вазі новому володарю титулу Абдуллі Мейсону.
Саме Ломаченко, який володів поясом WBO у легкій вазі з 2018 по 2020 рік, передав нагороду 22-річному американцю. Наразі Мейсон є наймолодшим чинним чемпіоном світу з боксу.
Востаннє Мейсон виходив на ринг на початку липня 2026 року, коли здолав Альберта Белла, який до того моменту мав лише одну поразку в кар'єрі.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ломаченко позбувся проблем зі спиною та готовий відновити свою кар'єру заради статусного поєдинку.
Зазначимо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO). На кону тієї битви стояв пояс IBF.