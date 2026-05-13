Усі розділи
Ломаченко планує повернутися на ринг заради грандіозного бою – The Ring

Руслан Травкін — 13 травня 2026, 04:53
Василь Ломаченко
Колишній чемпіон світу у трьох різних вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) повертається з відставки і планує повернутися на ринг восени цього року.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер із видання The Ring Magazine.

Контракт Ломаченка з компанією "Top Rank" закінчився 12 травня, і зараз він став вільним агентом. За словами джерел, майбутній член Зали слави зацікавлений лише у престижних поєдинках і не має наміру проводити підготовчі бої.

Останній раз Василь виходив на ринг у травні 2024 року, коли нокаутував Джорджа Камбососа в 11-му раунді і завоював титул чемпіона IBF у легкій вазі.

Дворазовий олімпійський чемпіон вів переговори про бій з Джервонтою Девісом восени 2024 року, але через проблеми зі спиною був змушений оголосити про завершення кар'єри в червні наступного року.

За даними джерел, спина 38-річного боксера зараз його практично не турбує, і він планує провести ще кілька поєдинків. Це може включати й бій з "Танком" Девісом..

Свою першу перемогу в бою за титул чемпіона світу він здобув у своєму третьому професійному поєдинку, вигравши за рішенням суддів у 12 раундах у Гері Рассела-молодшого та завоювавши вакантний пояс WBO у напівлегкій вазі.

Тим часом усі поразки "Хай-тека" сталися в титульних боях за рішенням суддів.

Його перша поразка сталася у бою проти Орландо Салідо в його другому професійному поєдинку у напівлегкій вазі. Він також поступився за очками Теофімо Лопесу в 2020 році та Девіну Хейні три роки по тому у легкій вазі.

Василь Ломаченко завершив кар'єру в червні цього року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того інвестував гроші в російську компанію.

Раніше повідомлялося про те, скільки Ломаченко заробив за професійну кар'єру.

