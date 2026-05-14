Менеджер Ломаченка підтвердив повернення українця на ринг та назвав орієнтовну дату його бою

Колишній чемпіон світу у трьох різних вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) свій наступний бій може провести вже восени цього року.

Про це у коментарі ESPN повідомив менеджер боксера Егіс Клімас, який підтвердив нещодавню інформацію про повернення українця у професійний бокс.

"Ми працюємо над його поверненням цієї осені", – сказав Клімас.

Зазначимо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO). На кону тієї битви стояв пояс IBF.

Інсайдом щодо його повернення напередодні поділився Майк Коппінджер. Він заявив, що спина боксера вже практично не турбує й той готовий провести декілька великих боїв.