Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Менеджер Ломаченка підтвердив повернення українця на ринг та назвав орієнтовну дату його бою

Олексій Мурзак — 14 травня 2026, 15:42
Менеджер Ломаченка підтвердив повернення українця на ринг та назвав орієнтовну дату його бою
Василь Ломаченко
Getty Images

Колишній чемпіон світу у трьох різних вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) свій наступний бій може провести вже восени цього року.

Про це у коментарі ESPN повідомив менеджер боксера Егіс Клімас, який підтвердив нещодавню інформацію про повернення українця у професійний бокс.

"Ми працюємо над його поверненням цієї осені", – сказав Клімас.

Зазначимо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO). На кону тієї битви стояв пояс IBF.

Інсайдом щодо його повернення напередодні поділився Майк Коппінджер. Він заявив, що спина боксера вже практично не турбує й той готовий провести декілька великих боїв.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Бийся зі мною, я приїду в Україну: непереможений боксер кинув виклик Ломаченку
Ласкаво просимо назад: Хейні відреагував на камбек Ломаченка
Ломаченко планує повернутися на ринг заради грандіозного бою – The Ring
Ломаченко привітав із "днем перемоги" російською мовою та показав дорослого сина
Знайшов заняття на пенсії: Ломаченко несподівано з’явився на Великдень у якості помічника священника

Останні новини