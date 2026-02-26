Ломаченко публічно підтримав утікача Бубку, якого можуть позбавити звання Героя України
Український боксер Василь Ломаченко публічно висловився на підтримку Сергій Бубка, навколо якого розгорівся гучний скандал.
Напередодні скелетоніст Владислав Гераскевич виступив з ініціативою позбавити Бубку звання Героя України. Спортсмен нагадав про бізнес експрезидента НОК на тимчасово окупованих територіях, а також історію зі змаганнями World Masters Games, де було дозволено використання російських прапорів.
На думку Гераскевича, такі факти знецінюють державну нагороду, яку українські воїни здобувають надзвичайно високою ціною.
У відповідь Ломаченко опублікував у соцмережах фото Бубки з коротким підписом:
"З повагою, легендо! Мир усім".
Нагадаємо, Бубка ніяк не прокоментував дискваліфікацію Гераскевича на Олімпійських іграх-2026. Владислав був усунений від офіційних стартів через "шолом пам'яті", на якому були зображені спортсмени, яких убила Росія.
Що стосується самого Ломаченка, Василь завершив кар'єру в червні минулого року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію.
Раніше повідомлялося про те, скільки Ломаченко заробив за професійну кар'єру та хто йому зробив релігійну "прошивку".