Ломаченко публічно підтримав утікача Бубку, якого можуть позбавити звання Героя України

Богдан Войченко — 26 лютого 2026, 23:04
Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко публічно висловився на підтримку Сергій Бубка, навколо якого розгорівся гучний скандал.

Напередодні скелетоніст Владислав Гераскевич виступив з ініціативою позбавити Бубку звання Героя України. Спортсмен нагадав про бізнес експрезидента НОК на тимчасово окупованих територіях, а також історію зі змаганнями World Masters Games, де було дозволено використання російських прапорів.

На думку Гераскевича, такі факти знецінюють державну нагороду, яку українські воїни здобувають надзвичайно високою ціною.

У відповідь Ломаченко опублікував у соцмережах фото Бубки з коротким підписом:

"З повагою, легендо! Мир усім".

Нагадаємо, Бубка ніяк не прокоментував дискваліфікацію Гераскевича на Олімпійських іграх-2026. Владислав був усунений від офіційних стартів через "шолом пам'яті", на якому були зображені спортсмени, яких убила Росія.

Що стосується самого Ломаченка, Василь завершив кар'єру в червні минулого року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того інвестував гроші в російську компанію.

Раніше повідомлялося про те, скільки Ломаченко заробив за професійну кар'єру та хто йому зробив релігійну "прошивку".

Бокс Василь Ломаченко скандал Сергій Бубка

