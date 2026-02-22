Гераскевич закликав забрати у втікача Бубки звання Героя України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич висловився про Сергія Бубку, який має звання Героя України.

Його цитує Главком.

Спортсмен переконаний, що колишнього легкоатлета, який втік з української землі, потрібно позбавити цього високого звання.

Гераскевич розповів, що Бубка показав себе як людина, яка підігрує російським інтересам. Також Владислав пригадав про бізнес члена МОК на окупованих територіях.

"Я вже давно твердо переконаний, що це звання Героя України Сергій Бубка не має носити. Бубка вже себе показав як людина, яка підігрує російським інтересам. Це вже було відомо, коли була історія зі змаганнями World Masters Games, коли там дозволили використання російських прапорів. Пан Бубка має бізнес на окупованих територіях. Загалом, його позиція, вже, мені здається, зрозуміла кожному. Я вкотре закликаю: ця людина не має носити звання Герой України. Це звання зараз здобувається досить високою ціною. На жаль, більшість його отримують вже посмертно. І те, що Бубка носить це звання, воно його сильно дуже знецінює", – заявив скелетоніст.

Бубка ніяк не прокоментував дискваліфікацію Гераскевича на Олімпійських іграх-2026. Владислав був усунений від офіційних стартів через "шолом пам'яті", на якому були зображені спортсмени, яких убила Росія.

Згодом йому повернули акредитацію, але це не дозволило йому поборотись за медалі Ігор-2026.

Колишній президент МОК України, а нині член Міжнародного олімпійського комітету Валерій Борзов взагалі заступився за МОК.

Раніше повідомлялось, що Гераскевич розкритикував президентку МОК Кірсті Ковентрі, заговоривши про її лицемірність. Нагадаємо, що в українського скелетоніста була зустріч із очільницею організації перед офіційним рішенням щодо його дискваліфікації на Олімпіаді-2026, але сторони не знайшли спільної думки.