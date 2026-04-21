Берінчик перевірив на міцність прес футбольного блогера

Український боксер Денис Берінчик взяв участь у незвичному експерименті разом із футбольним блогером Djeep, який попросив перевірити міцність свого пресу ударами професіонала.

Спочатку боксер діяв обережно, завдаючи легких ударів і поступово нарощуючи темп, щоб підготувати блогера до більш серйозного навантаження.

З кожним новим підходом інтенсивність зростала, однак у вирішальний момент Денис Берінчик вирішив не ризикувати і "пожалів" свого опонента, обмежившись ударами середньої сили.

Це дозволило Djeep витримати випробування і залишитися на ногах, хоча напруга моменту була очевидною.

Нагадаємо, востаннє Берінчик виходив у ринг ще в лютому 2025 року. Тоді він програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера.

Напередодні промоутер Дениса розповів, коли спортсмен знову вийде на ринг.