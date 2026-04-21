Колишня зірка АПЛ невдало дебютував у боксі, відлетівши у нокаут у першому раунді

Колишній нападник Рейнджерса, Астон Вілли та Фулгема Росс Маккормак вирішив спробувати себе у боксі після завершення футбольної кар'єри, однак його дебют у ринзі обернувся гучним провалом.

39-річний шотландець не зумів протриматися навіть двох раундів у поєдинку проти свого колишнього партнера по Лідсу Метта Кілгаллона.

Бій відбувся в рамках вечора боксу A Night To Remember II, організованого компанією Pro Project Promotions. Маккормак активно почав поєдинок, однак вирішальний момент настав дуже швидко. Кілгаллон спокійно уникнув розмашистого правого удару суперника та миттєво відповів потужним лівим хуком, який відправив шотландця на канвас.

Після падіння Маккормак опинився в куті рингу та не зміг піднятися до завершення відліку рефері. Суддя зафіксував перемогу Кілгаллона нокаутом у першому раунді. Попри поразку, ексфутболіст зумів оговтатися після бою та привітав суперника.

Для Маккормака цей вечір мав стати новим стартом після яскравої футбольної кар'єри, під час якої він виступав за 14 клубів та провів 13 матчів за збірну Шотландії.

