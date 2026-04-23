Богачук: Скоро будуть бої найвищого рівня

10 травня український проспект Сергій Богачук (27-3, 24 КО) вийде в ринг проти американця Шейна-Мозлі-молодшого. Поєдинок стане головний боєм вечора в межах боксерського турніру Zuffa Boxing 06.

Нагадаємо, що Богачук нещодавно став боксером промоутерської компанії Zuffa Boxing.

Як проходить підготовка уродженця Вінниці до бою та коли чекати на чемпіонський файт ми і запитали в Богачука.

– Як проходить ваш тренувальний табір, як ви почуваєтесь?

– Тренувальний кемп проходить добре, почуваю себе потужно. Уже дуже чекаю на бій.

– Ваш суперник Шейн Мозлі-молодший, син легендарного Шейна Мозлі, чи відчуваєте що будете боксувати не просто проти боксера, а проти цілої сімейної династії з великою спадщиною?

– Чогось особливого я не відчуваю, він звичайний боксер. Його батько - легенда, а він простий боксер. На що він здатний - покаже ринг. Мені буде цікаво подивитись на нього в ринзі.

– Упевнена, що з тренером вже дивились не один його бій, виділіть його сильні та слабкі сторони?

– Боксер він непоганий. Його сильна сторона – розслабленість та рухливість. А слабкі сторони я не буду називати, а покажу вам їх в ринзі.

– Ви будете боксувати після яскравого бою з росіянином, чи додає ця перемога вам натхнення та сил?

– Мені натхнення та сили додає моя сімʼя. Вони моя головна мотивація.

– Між поєдинками не так багато часу (2 лютого Богачук переміг Бутаєва. – ред.), чи мали трохи часу не відпочинок і чи достатньо цього для Вас аби відновитись і з новими силами готуватись до наступного бою?

– Моя позиція така, що потрібно бути постійно в обоймі. Постійно проводити бої. Для мене найгірше - це коли ти впродовж довгого часу без поєдинків. А коли в тебе поєдинок за поєдинком, є трохи відпочинку, потім знову бій - це класно. Моя стратегія - весь час тримати себе в формі.

– Усі ваші фани дуже чекають на поєдинок за титул чемпіона світу, чи є якісь обіцянки від промоушену, коли все ж Сергій Богачук боксуватиме за титул чемпіона?

– Скоро будуть цікаві бої за титули, я вже на високому рівні. Поразка від Адамса мене трішки відкинула назад, думаю, якби не вона, я вже б боксував за титул. Але ми вже знову на шляху і я впевнений, що скоро будуть цікаві бої і титули.