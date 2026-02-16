Коли українські гниди гірші за московських вошів: Бубка та Борзов залишилися осторонь конфлікту Гераскевича з МОК

Історія з дискваліфікацією МОК з Олімпійських ігор-2026 українського скелетоніста Владислава Гераскевича за нібито недотримання правил Олімпійської хартії викликала широкий резонанс не тільки в нашій країні, а й в усьому світі.

Україна має в Міжнародному олімпійському комітеті двох своїх представників: Сергія Бубку та Валерія Борзова.

Борзов є членом МОК з 1994 року, входить до його комісії з культури та олімпійської освіти. В ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону він фактично підтримав МОК, заявивши, що Комітет діяв чітко з правилами, прописаними в Олімпійській хартії.

Загалом Валерій відбувся загальними фразами, оминувши питання, що він конкретно зробив для допомоги українському спортсмену.

Бубка ж про ситуацію з Гераскевичем у своєму стилі вирішив просто промовчати, відмовившись від інтерв'ю та ніяк не висловивши свою позицію. А мав би. Адже з 2015 року Сергій Бубка є головою Комісії з супроводу спортсменів у МОК (Athletes' Entourage Commission).

Комісія МОК із супроводу спортсменів надає рекомендації на сесіях МОК, а також консультує виконавчий комітет та президента МОК з питань підтримки та захисту спортсменів, які не вживають допінгу. Мета діяльності Комісії – підвищення якості та рівня послуг, що надаються спортсменам шляхом взаємодії з основними зацікавленими сторонами та їх об'єднання.

Орган МОК, очолюваний Бубкою, займається взаємодією між спортсменами, їхніми батьками, тренерами, менеджерами, суддями, спонсорами, ЗМІ та іншими зацікавленими особами, які підтримують спортсменів та безпосередньо з ними працюють.

Це означає, що Бубка безпосередньо мав допомагати Гераскевичу у конфліктній ситуації, в якій той опинився. І не лише як українець, а через професійний обов'язок. Натомість за чотири дні скандалу на весь світ чуємо від нього оглушливу тишу.

Дивуватися особливо нема чому. Адже після розслідування bihus.info у 2023 році щодо співпраці фірми "Монблан", яка належить братам Бубкам, з терористами на окупованих Росією територіях саме Гераскевич заявляв, що Сергія взагалі не має бути в українському спорті. Після цього скандалу Бубка припинив роботу у Світовій організації легкої атлетики (World Athletics), в якій працював понад 22 роки.

І це не єдиний епізод, скажімо м'яко, не проукраїнської позиції колишнього видатного легкоатлета.

У 2015-му Бубка виступив проти відсторонення російських спортсменів від Олімпіади в Ріо-де-Жанейро після оприлюднення WADA державної програми використання та покривання допінгу в Сочі-2014.

При повномасштабному вторгненні Росії Сергій обрав ту саму тактику, що у випадку з Гераскевичем. Промовчав і взагалі кудись зник. Як пізніше з'ясувалося, Бубка виїхав з України й восени того ж 2022 року залишив посаду очільника НОК України.

Структура МОК є такою, що Національні олімпійські комітети держав, які в нього входять, не мають можливості відкликати своїх представників. Така процедура відсутня. Члени МОК обираються до організації індивідуально, а не як представники своїх держав.

Звільнити їх можна за винятковим списком причин: корупція, політична заангажованість у діяльності чи за власним бажанням. Тобто зараз, всупереч відверто антиукраїнській позиції, прибрати з МОК Борзова та Бубку в України немає законної можливості.

Позбавити державної стипендії можна, а вивести зі складу Міжнародного олімпійського комітету – ні.

Це означає, що в українських спортсменів, попри наявність двох представників нашої країни в МОК, немає там підтримки й найближчим часом не буде.