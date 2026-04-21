Усик запалив перед боєм з Верховеном: український чемпіон показав тренування з танцями

Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку з Ріко Верховеном і поділився атмосферним відео зі свого тренувального процесу.

Український боксер показав, як працює по груші, поєднуючи класичні удари з неочікуваними рухами під ритмічну музику.

На опублікованих кадрах Усик не лише відпрацьовує техніку, а й додає елементи танцю, демонструючи легкість, координацію та впевненість перед майбутнім боєм.

"Танцюю, боксую і просто кайфую від цього", – підписав відео боксер.

Нагадаємо, бій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначивсяандеркард вечора боксу.

