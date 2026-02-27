Отямтесь, люди, – дружина Усика підтримала зрадника Бубку, якого можуть позбавити звання Героя України

Катерина Усик публічно відреагувала на вимогу скелетоніста Владислава Гераскевича, який закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України.

Своєю думкою дружина Олександра Усика поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Кохана колишнього абсолютного чемпіона у гевівейті заступилась за колишнього легкоатлета, який утік з України на початку повномасштабної війни та замовчує про російську агресію.

Катерина наголосила на легендарності Бубки. Також обраниця боксера розповіла, як протягом двох років утікач допомагав їй із речима для поранених військових.

"Сергій Назарович Бубка особисто передавав мені речі два роки поспіль, щоб хлопці, які лежать у шпиталях, які я ремонтувала, а не влада (бо не на часі), не голі повертались додому. У мене все. Отямтесь, люди", – написала Катерина.

Бубку також підтримав колишній українськи й боксер Василь Ломаченко, а сторіз Катерини поширила на свою сторінку ексчемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова.

Нагадаємо, що Гераскевич вчергове закликав владу забрати звання у Бубки із трибуни Верховнох Ради України під час промови 26 лютого. На сторону Владислава став футбольний тренер Мирон Маркевич, а олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та за сумісництвом народний депутат Жан Беленюк додав, що Бубка повинен чітко висловити свою позицію щодо війни проти Росії.

Водночас віцепрезидентка української федерації гімнастики Стелла Захарова заявила, що рішення щодо утікача та його звання Героя України не повинна приймати одна людина.