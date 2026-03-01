Українська правда
Чемпіон Скелетон

Дружина Бущана розкритикувала Гераскевича через заклик позбавити Бубку звання Героя України

Сергій Шаховець — 1 березня 2026, 10:42
Дружина Бущана розкритикувала Гераскевича через заклик позбавити Бубку звання Героя України
Георгій Бущан з дружиною Вікторією
Дружина голкіпера житомирського Полісся та збірної України Георгія Бущана розкритикувала скелетоніста Владислава Гераскевича, який закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України.

Відповідний допис російською мовою з'явився у її закритому Instagram.

Обраниця голкіпера "вовків" обізвала Гераскевича "ще одним Шаріковим", порівнявши спортивні досягнення двох спортсменів.

"Хто ти такий у порівнянні з легендою – Сергієм Бубкою? Олімпійський чемпіон, 6 титулів чемпіона світу, 35 світових рекордів. Владислав Гераскевич – світових рекордів 0! Ну так, позбавити Героя України Сергія Бубку і віддати тобі. Знати не знала, хто це такий, і краще б не знала. Е#####ь зовсім уже", – написала дружина Бущана.
скриншот з Instagram

Зазначимо, що дружину Георгія Бущана звати Вікторія. Пара одружилась у 2022 році. Для воротаря Полісся це другий шлюб. У подружжя підростає син.

Нагадаємо, що Гераскевич зареєстрував петицію про накладення санкцій на Бубку та позбавлення його звання Героя України. Скелетоніст не применшував досягнення Бубки як спортсмена, а звернув увагу на розслідування видання Bihus.Info, згідно з яким компанія, де серед власників досі значиться колишній легкоатлет, продовжує працювати в тимчасово окупованому Донецьку.

Підтримку втікачу, який з 2023 року не з'являвся в Україні, також висловили Василь Ломаченко, Олександр Усик разом з дружиною Катериною та ексчемпіонка світу Аліна Шатернікова.

Натомість ініціативу Гераскевича підтримали футбольний тренер Мирон Маркевич та олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Георгій Бущан Владислав Гераскевич Сергій Бубка

