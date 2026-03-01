Дружина Бущана розкритикувала Гераскевича через заклик позбавити Бубку звання Героя України

Дружина голкіпера житомирського Полісся та збірної України Георгія Бущана розкритикувала скелетоніста Владислава Гераскевича, який закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України.

Відповідний допис російською мовою з'явився у її закритому Instagram.

Обраниця голкіпера "вовків" обізвала Гераскевича "ще одним Шаріковим", порівнявши спортивні досягнення двох спортсменів.

"Хто ти такий у порівнянні з легендою – Сергієм Бубкою? Олімпійський чемпіон, 6 титулів чемпіона світу, 35 світових рекордів. Владислав Гераскевич – світових рекордів 0! Ну так, позбавити Героя України Сергія Бубку і віддати тобі. Знати не знала, хто це такий, і краще б не знала. Е#####ь зовсім уже", – написала дружина Бущана.

скриншот з Instagram

Зазначимо, що дружину Георгія Бущана звати Вікторія. Пара одружилась у 2022 році. Для воротаря Полісся це другий шлюб. У подружжя підростає син.

Нагадаємо, що Гераскевич зареєстрував петицію про накладення санкцій на Бубку та позбавлення його звання Героя України. Скелетоніст не применшував досягнення Бубки як спортсмена, а звернув увагу на розслідування видання Bihus.Info, згідно з яким компанія, де серед власників досі значиться колишній легкоатлет, продовжує працювати в тимчасово окупованому Донецьку.

Підтримку втікачу, який з 2023 року не з'являвся в Україні, також висловили Василь Ломаченко, Олександр Усик разом з дружиною Катериною та ексчемпіонка світу Аліна Шатернікова.

Натомість ініціативу Гераскевича підтримали футбольний тренер Мирон Маркевич та олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк.