Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Тут не можна мовчати: Маркевич підтримав заклик Гераскевича позбавити Бубку звання Герой України

Сергій Шаховець — 24 лютого 2026, 12:18
Тут не можна мовчати: Маркевич підтримав заклик Гераскевича позбавити Бубку звання Герой України
Мирон Маркевич
ФК Карпати Львів

Колишній тренер львівських Карпат Мирон Маркевич підтримав заклик скелетоніста Владислава Гераскевича забрати у Сергія Бубки звання Героя України.

Про це 75-річний фахівець розповів сайту Sport-Express.ua.

На думку Маркевича, легендарний спортсмен та експрезидент НОК мав висловити чітку позицію щодо війни в Україні та публічно засудити агресію Росії.

"Сергія Бубку, напевно, варто було б позбавити звання Героя України – у цьому я певною мірою десь підтримую Гераскевича.

Бубка дійсно великий спортсмен. Він не якийсь пересічний громадянин, тож мав би публічно висловити свою позицію щодо війни. Тут не можна мовчати. Мені здається, що люди вже давно висловили все, що думають", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що Владислав Гераскевич виступив з ініціативою позбавлення утікача Сергія Бубки звання Героя України. Скелетоніст нагадав про бізнес експрезидента НОК на окупованих територіях, історію зі змаганнями World Masters Games, де дозволили використання російських прапорів. На думку спортсмена, Бубка лише знецінює звання, яке воїни здобувають дорогою ціною.

Раніше повідомлялось, що Гераскевич розкритикував президентку МОК Кірсті Ковентрі. Скелетоніст відмітив лицемірство очільниці організації, яка підтримала його дискваліфікацію, а потім висловлювала співчуття через відсторонення спортсмена.

Читайте також :
Коли українські гниди гірші за московських вошів: Бубка та Борзов залишилися осторонь конфлікту Гераскевича з МОК
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Мирон Маркевич Сергій Бубка

Владислав Гераскевич

Абсолютно завалила Олімпійські ігри, – Гераскевич закликав президентку МОК піти у відставку
Ми б виграли медаль: Гераскевич – про дискваліфікацію на Іграх-2026
Гераскевич закликав забрати у втікача Бубки звання Героя України
Неймовірне лицемірство: Гераскевич – про вчинок Ковентрі
Це абсурд і фарс: Гераскевич розніс МОК за допуск росіян на Паралімпіаду під власною символікою

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік