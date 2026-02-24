Тут не можна мовчати: Маркевич підтримав заклик Гераскевича позбавити Бубку звання Герой України

Колишній тренер львівських Карпат Мирон Маркевич підтримав заклик скелетоніста Владислава Гераскевича забрати у Сергія Бубки звання Героя України.

Про це 75-річний фахівець розповів сайту Sport-Express.ua.

На думку Маркевича, легендарний спортсмен та експрезидент НОК мав висловити чітку позицію щодо війни в Україні та публічно засудити агресію Росії.

"Сергія Бубку, напевно, варто було б позбавити звання Героя України – у цьому я певною мірою десь підтримую Гераскевича. Бубка дійсно великий спортсмен. Він не якийсь пересічний громадянин, тож мав би публічно висловити свою позицію щодо війни. Тут не можна мовчати. Мені здається, що люди вже давно висловили все, що думають", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що Владислав Гераскевич виступив з ініціативою позбавлення утікача Сергія Бубки звання Героя України. Скелетоніст нагадав про бізнес експрезидента НОК на окупованих територіях, історію зі змаганнями World Masters Games, де дозволили використання російських прапорів. На думку спортсмена, Бубка лише знецінює звання, яке воїни здобувають дорогою ціною.

Раніше повідомлялось, що Гераскевич розкритикував президентку МОК Кірсті Ковентрі. Скелетоніст відмітив лицемірство очільниці організації, яка підтримала його дискваліфікацію, а потім висловлювала співчуття через відсторонення спортсмена.