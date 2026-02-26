Людина справді підігрує Росії, – Гераскевич з трибуни Верховної Ради закликав позбавити Бубку звання Героя України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив із трибуни Верховної Ради України.

27-річний спортсмен вчергове заговорив про зрадника-утікача Сергія Бубку, який досі носить звання Героя України.

Гераскевич закликав позбавити колишнього легкоатлета цього високого звання.

"У нас є декілька представників від України, що знаходяться в МОК – пан Бубка досі носить звання Героя України. Мені соромно, що він досі носить це звання – не має його носити. Людина системно знищує Україну, торгує з окупантами, допускає російські прапори в організації, що очолює. Людина справді підігрує Росії і коли він носить звання Героя України, яке здобувається зараз посмертно – це неприпустимо. З цим ми теж маємо боротися. Тому закликаю посприяти, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкції", – сказав у своїй промові атлет.

Відзначимо, що на початку своєї промови Гераскевич зауважив на відвідуваності депутатами пленарних сесій. Владислав заявив, що вже перевершив по цьому показнику деяких колег народних депутатів.

Також з трибуни спортсмен наголосив на необхідності єднання на тлі нещодавнього скандалу на Олімпіаді-2026.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Гераскевича від офіційних стартів через використання "шолому пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, яких убила Росія. Українська сторона намагалась оскаржити рішення МОК у Спортивному арбітражному суді, але CAS відхилив позов.

Нещодавно Гераскевич висловив свій намір виступити на Олімпійських іграх-2030. Владислав не лише хоче прийняти участь, а й виграти "золото" у цьому самому "шоломі пам'яті".