Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Скелетон

Людина справді підігрує Росії, – Гераскевич з трибуни Верховної Ради закликав позбавити Бубку звання Героя України

Софія Кулай — 26 лютого 2026, 11:31
Людина справді підігрує Росії, – Гераскевич з трибуни Верховної Ради закликав позбавити Бубку звання Героя України
Владислав Гераскевич
Нардеп, присутній на засіданні

Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив із трибуни Верховної Ради України.

27-річний спортсмен вчергове заговорив про зрадника-утікача Сергія Бубку, який досі носить звання Героя України.

Гераскевич закликав позбавити колишнього легкоатлета цього високого звання.

"У нас є декілька представників від України, що знаходяться в МОК – пан Бубка досі носить звання Героя України. Мені соромно, що він досі носить це звання – не має його носити.

Людина системно знищує Україну, торгує з окупантами, допускає російські прапори в організації, що очолює. Людина справді підігрує Росії і коли він носить звання Героя України, яке здобувається зараз посмертно – це неприпустимо. З цим ми теж маємо боротися. Тому закликаю посприяти, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкції", – сказав у своїй промові атлет.

Відзначимо, що на початку своєї промови Гераскевич зауважив на відвідуваності депутатами пленарних сесій. Владислав заявив, що вже перевершив по цьому показнику деяких колег народних депутатів.

Також з трибуни спортсмен наголосив на необхідності єднання на тлі нещодавнього скандалу на Олімпіаді-2026.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Гераскевича від офіційних стартів через використання "шолому пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, яких убила Росія. Українська сторона намагалась оскаржити рішення МОК у Спортивному арбітражному суді, але CAS відхилив позов.

Нещодавно Гераскевич висловив свій намір виступити на Олімпійських іграх-2030. Владислав не лише хоче прийняти участь, а й виграти "золото" у цьому самому "шоломі пам'яті".

Читайте також :
Гераскевич зізнався, чи продовжить кар'єру після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Верховна Рада Владислав Гераскевич Скелетон Сергій Бубка

Владислав Гераскевич

Гераскевич розповів, на що витратить мільйон від українського банку
У Шотландії вшанували загиблих українських спортсменів, про яких світу нагадав Гераскевич
Гераскевич виступить у Верховній Раді після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Гераскевич – про намір виступити на Іграх-2030: Хочу приїхати на Олімпіаду з тим самим шоломом і, звісно, виграти "золото"
Це його право, – Захарова відреагувала на заклик Гераскевича позбавити Бубку звання Героя України

Останні новини