4 роки мовчать Герої України: Цербе присоромила Зубрилову, Бубку і Борзова

Перша олімпійська медалістка в історії України Валентина Цербе висловилася про відомих українських спортсменів, які мають державні нагороди, але уникають теми війни.

Відповідний пост колишня біатлоністка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Цербе нагадала про своє звернення на початку війни до експартнерки по збірній України Олени Зубрилової, яка нині працює в Білорусі. Також звернула увагу на мовчання олімпійських чемпіонів та колишніх очільників НОК України Сергія Бубки та Валерія Борзова.

"4 роки мовчить людина, яка має державні нагороди країни, де йде війна і в якій вона народилася! 4 роки мовчать Герої України, мовчать наші рекордсмени, які мали б щохвилини кричати на весь світ про наш біль. Байдужість вбиває! Не чую Бубку та Борзова! Після повномасштабного вторгнення я не бачила, щоб з олімпійцями (літо чи зима) на місці проведення Ігор були їх зустрічі та брифінги. Вони мають бути послами миру для привернення міжнародної спортивної і не лише спільноти до припинення війни", – написала Цербе.

Нещодавно скелетоніст Владислав Гераскевич з трибуни Верховної Ради закликав позбавити експрезидента НОК Сергія Бубку звання Герой України. Прославлений чемпіон вже три роки не приїздить в Україну, а його компанії ведуть бізнес на окупованих територіях.

Пропозицію Владислава підтримали футбольний тренер Мирон Маркевич та олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та за сумісництвом народний депутат Жан Беленюк.

Натомість на захист втікача стали українські боксери: Олександр Усик та Василь Ломаченко.