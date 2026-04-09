Голова Мінмолодьспорту: Не бачу жодної підстави відбирати у Бубки звання Героя України

Голова Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що наразі немає підстав позбавляти Серія Бубку звання Героя України.

Слова чиновника наводить Interfax.

"По-перше і головне, що ми живемо в правовій державі, і будуємо правову державу. І в правовій державі всі дії здійснюються відповідно до норм законодавства і тих процедур, які затверджують закони. Власне, процедура присвоєння і позбавлення статусу "Герой України" також передбачена законодавством. Принаймні станом на сьогодні, я не бачив жодної юридично значущої правової підстави, щоб ініціювати питання позбавлення його такого звання", – заявив голова міністерства.

Також Бідний заявив, що хотів би бачити від Бубки як від члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) більш активного відстоювання інтересів України.

"Хотілося б, щоб таку позицію висвітлювала більш активно велика кількість людей, яким присвоєно сьогодні звання "Герой України" та інші державні нагороди. Так, дійсно, хотілося б, щоб всі вони говорили про це гучно. Але чи є таке мовчання з його сторони підставою, щоб позбавляти його звання "Герой України"? Я думаю, що ні", – додав міністр.

У березні скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Верховній Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України. На сайті Кабінету Міністрів, спортсмен зареєстрував електронну петицію з пропозицією запровадити санкції проти колишнього президента НОК.