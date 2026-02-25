Це його право, – Захарова відреагувала на заклик Гераскевича позбавити Бубку звання Героя України

Віцепрезидентка української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на заяву скелетоніста Владислава Гераскевича, який закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України.

Її цитує Sport-express.ua.

На її думку, рішення про присвоєння чи позбавлення звання не повинна приймати одна людина. Захарова впевнена, що подібний крок має ухвалювати народ або президент у рамках закону.

"Це почесне звання дається за заслуги людини, і було б несправедливо його забирати. Якщо Гераскевич висловився так, це його право", – відповіла Захарова.

Легендарна колишня гімнастка додала, що у такій ситуації потрібно використовувати рівний підхід, адже чимало українських спортсменів виїхало за кордон, де проживають там і при цьому отримують державні виплати, тоді як інші залишаються в Україні в умовах війни.

Також Захарова прокоментувала мовчання Бубки, який повністю ігнорує тему війни проти Росії.

"Я не можу відповідати за Бубку і пояснювати, чому він не висловлюється щодо війни – це його особиста позиція. Особисто я категорично не підтримую тих, хто захищає росію або зрадив Україну й залишив країну. Це неправильно", – заявила віцепрезидентка Федерації гімнастики України.

Додамо, що Владислав також розповів, що Бубка показав себе як людина, яка підігрує російським інтересам, пригадавши бізнес члена МОК, який продовжує працювати на окупованих територіях на благо ворога.

Нагадаємо, що Гераскевича у цьому питанні також підтримали олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк та культовий футбольний тренер Мирон Маркевич.