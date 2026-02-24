Беленюк: Бубка має чітко висловлювати свою позицію

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк відреагував на заклик скелетоніста Владислава Гераскевича забрати у Сергія Бубки звання Героя України.

Його слова передає Sport-Express.ua.

"Питання присвоєння або позбавлення звання Героя України належить до повноважень Президента України і вирішується виключно в межах визначеної процедури та за наявності відповідних підстав. Водночас у суспільстві можуть виникати питання щодо того, наскільки окремі публічні постаті відповідають цьому високому державному статусу. Особисто для мене його залученість до спортивного життя України виглядає недостатньою. Хотілося б бачити його активність більш помітною, адже наразі я її не спостерігаю", – сказав він.

Беленюк вважає, що легендарний спортсмен та експрезидент НОК за чотири роки повномасштабної війни Росії проти України повинний був чітко висловити свою позицію.

"Коли в країні триває війна, людина такого рівня, як Сергій Бубка, має чітко висловлювати свою позицію, якщо він вважає себе українцем і асоціює себе з Україною", – зазначив Беленюк.

Нагадаємо, що Владислав Гераскевич виступив з ініціативою позбавлення утікача Сергія Бубки звання Героя України. Скелетоніст нагадав про бізнес експрезидента НОК на окупованих територіях, історію зі змаганнями World Masters Games, де дозволили використання російських прапорів. На думку спортсмена, Бубка лише знецінює звання, яке воїни здобувають дорогою ціною.