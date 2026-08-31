Здолав того, кого усі уникали: кривдник Ітауми розкрив майбутні плани у боксі

Новий володар поясу IBF Філіп Хргович (21-1, 16 КО) розповів, як далі планує рухатися у боксі після несподіваної перемоги над Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО).

Його цитує The Ring.

Хорватський чемпіон будує амбітні плани. Тепер він хоче об'єднання поясів.

"Далі я хочу обʼєднання. Я хочу великих гонорарів. І я хочу відсотки від продажів PPV, бо я зробив цей бій. Я шокував світ. Я приїхав у його рідне місто, наперекір усім прогнозам. Усі думали, що він нокаутує мене за пару раундів і що він найталановитіший хлопець у дивізіоні, якого всі уникали. Але в мене просто була ця віра в себе – віра в те, що я його переможу. Від самого початку, відколи мені запропонували цей бій, я просто вірив. Я не знав, як, я просто вірив, що поб'ю його", – сказав Хргович.

Ще одразу після поєдинку Філіп із рингу сказав, що прагне об'єднати титули, побившись проти чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа.

Також після двобою хорват запевнив, що прекрасно розумів, що до зупинки зустрічі програвав Ітаумі усі раунди. Також він розповів, хто його мотивував продовжити кар'єру після болючої поразки від Даніеля Дюбуа у 2024-му.

Додамо, що Хргович у 9-му раунді довів 21-річного британця до такого стану, що його після закінчення бою вивезли на ношах та госпіталізували до лікарні.

Нещодавно Ітаума вперше висловився про дебютну поразку на профі-рингу.