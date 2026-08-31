Не збиралися перемагати рішенням суддів: тренер Хрговича розкрив переможний план на бій з Ітаумою

Наставник Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) висловився про перемогу свого підопічного над Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО) на лондонській арені "О2".

Його слова передає The Ring.

Абель Санчес зазначив, що "Новий Майк Тайсон" трохи зарано погодився на бій проти хорватського супертяжа. Тренер Філіпа припустив, що, можливо, 21-річному британцю потрібно було обрати іншого суперника із чільної десятки рейтингу.

"Мозес – чудовий молодий боєць, і після цього бою на нього чекає велика кар'єра. Просто, на жаль, для нього це був трохи завчасний крок – зустрічатися з таким хлопцем. Можливо, інший боєць із топ-10 був би для нього легшим суперником. Але ми знали, що Філіп зможе витримати все, що Мозес йому запропонує, і зрештою змусить його втомитися. Саме це й сталося. Таким був наш план на бій: просто бути поруч, дозволяти йому викидати удари й чекати, поки він видихнеться. Так само ми діяли в бою Геннадія Головкіна проти Давіда Лем'є, якщо пам'ятаєте, той поєдинок", – сказав Абель.

Тренер Хрговича зізнався, що вони не ставили перед собою ціль виграти двобій за суддівськими записками.

"Ми не збиралися перемагати рішенням суддів. Ми не збиралися вигравати за очками в цьому бою. Навіть якщо ми забирали раунди, ми знали, що нам їх можуть не віддати. Тому розуміли, що все залежить від того, чи зможемо ми поступово його виснажити та довести бій до такого завершення", – розповів Санчес.

Нагадаємо, що Ітауму вивезли на ношах після поєдинку, а дещо згодом його промоутер Френк Воррен повідомив про госпіталізацію свого клієнта.

Після поєдинку новий володар поясу IBF запевнив, що прекрасно розумів, що до зупинки бою програвав Мозесу усі раунди. Також Філіп назвав суперників, з якими хотів би вийти в один ринг. Тепер він прагне об'єднати титули, побившись проти чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа.

Також український промоутер Олександр Красюк оцінив перспективи "Нового Майка Тайсона" після дебютної поразки на профі-рингу.