Програв сам собі: останній суперник Берінчика спрогнозував майбутнє Ітауми після поразки Хрговичу

Сем Ноукс (19-1, 16 КО) висловився про поразку Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) в битві за пояс IBF у надважкій вазі.

Його слова передає Sky Sports.

Британський боксер причиною фіаско свого земляка вважає брак досвіду:

"Я думаю, що Ітаума скоріше програв сам собі. На тлі того успіху, який він мав, він, мабуть, взяв надто швидкий старт. Він ніяк не виглядав безпорадним. Річ у тім, що він утомився, і Хргович, очевидно, цим скористався. Якби Мозес раніше провів хоча б один 12-раундовий бій, це, можливо, допомогло б. Заднім числом усі розумні, але ж він просто зносив суперників серйозного рівня. Це був наступний крок для нього. Він зазнав невдачі в поєдинку за титул чемпіона світу в 21 рік. На жаль, це бокс".

При цьому Сем упевнений у світлому майбутньому проспекта. Він прогнозує, що той стане королем надважкого дивізіону.

"Він здобув той досвід, про брак якого всі говорили. Коли він повернеться, він стане ще кращим. Для бійця поразка – це жахливо. Це ніби кінець світу. Моя порада йому – якнайшвидше повернутися в обойму та продовжити боротьбу за чемпіонський титул. Я не маю жодних сумнівів, що він усе одно стане абсолютом у надважкій вазі", – сказав Ноукс.

Зазначимо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Британець розбивав хорвата протягом усього бою, проте не розрахував сили.

Через це Мозес ледь стояв на ногах і рефері зупинив поєдинок достроково. Проспекта виносили з арени на ношах, після чого госпіталізували.

Нагадаємо, що сам Сем Ноукс бився у співголовному бою вечора боксу в Лондоні. Він рішенням суддів здолав Дениса Берінчика.