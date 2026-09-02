Важко було на це дивитися: ексчемпіон світу – про сенсаційну поразку Ітауми в титульному бою

Девід Хей висловився про апсет у битві Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) із Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО) за пояс IBF.

Його слова передає Built Different Boxing.

Ексчемпіон світу розповів, у який момент почав помічати перші ознаки того, що для 21-річного проспекта все може піти не за планом.

"Думаю, третій раунд. Саме тоді я подумав: "Гаразд, це не працює". Те, що він робив, було чудово. Але вже тоді я подумав: "Добре, ти занадто сильно тиснеш". Він наносив такі красиві удари. Вони були потужними. Він добре обертав корпус, робив усе, що потрібно, щоб завдати супернику максимальної шкоди. І він влучав, але нічого не відбувалося. А він просто продовжував робити те саме. І вже у третьому раунді я подумав: "Добре, тепер треба щось змінювати. Треба розслабитися. Просто вигравай раунди". Але в кожному раунді залишалися ці силові удари. Потужні удари йшли від першого до сьомого раунду. І з кожним раундом я думав, що йому треба заспокоїтись і знизити темп", – сказав Хей.

Британець додав, що у восьмому раунді побачив, як Мозес віддав усі сили й усе стало зрозуміло. При цьому він віддав належне здатності проспекта викидати потужні удари, коли ноги вже почали відмовляти:

"Запас енергії вичерпався та все скінчилося. Він почав важко дихати, і стало зрозуміло: "Ось і все для нього. Йому потрібно буде щось робити". І навіть коли він уже був повністю виснажений, він завдавав Хрговичу неймовірних ударів. Навіть коли він уже ледве тримався на ногах, він продовжував влучати ударами, які зазвичай нокаутували б суперника, а вони просто відскакували від Хрговича. Це було важко дивитися. Справді важко було на це дивитися".

Зазначимо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Мозес впевнено забирав за очками перемогу, проте не розрахував сили та ледь стояв на ногах.

Через це рефері зупинив поєдинок достроково. Проспекта виносили з арени на ношах, після чого госпіталізували.

Раніше своїми думками щодо цього поєдинку поділився Олександр Красюк. Промоутер упевнений, що британець зможе в майбутньому домінувати в дивізіоні.