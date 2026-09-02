Чудовий урок для нього: Вордлі відреагував на поразку Ітауми в битві проти Хрговича

Колишній володар пояса WBO Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) висловився про перемогу Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) над Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО).

Його слова передає The Ring.

Британець вважає, що 21-річний проспект зробив тактичну помилку. Він мав адаптуватись під час бою та не віддавати всі сили заради нокауту, на який був націлений.

"Усі ми бачили, як у перших трьох раундах Ітаума рвонув на повних парах і виглядав при цьому неймовірно. Але треба на секунду зупинитися та подумати: "Зачекай-но. Це не приголомшує його так, як моїх попередніх суперників, усе йде не за сценарієм". Ітаума вигравав кожен раунд. Йому варто було скинути кілька передач – і він все одно, ймовірно, забирав би раунди та почувався б чудово, або ж міг просто віддати пару раундів для відпочинку. Але це приходить із часом та досвідом – те, що я чудово зрозумів у першому бою з Фрейзером Кларком. Уперше боксуючи 12 раундів, я був радий вийти звідти з нічиєю. Але перед другим боєм я вже знав, що мушу краще розподіляти сили в окремих епізодах і берегти себе в інших ситуаціях. Як бійці, ми іноді б'ємося на емоціях і не завжди спроможні діяти холодним розумом", – сказав Вордлі.

Фабіо додав, що в таких випадках куток може радити що завгодно, а боксери на адреналіні не реагують на підказки. Він згадав свій бій із Дюбуа та розповів, що всі радили різне, а сам у своїй голові робив тільки те, що вважав за потрібне.

При цьому Вордлі переконаний, що Ітаума буде грізною силою в дивізіоні та віддав належне "трималці" Хрговича:

"Це в жодному разі не кінець для Мозеса, а лише чудовий урок для нього. Це буде боляче, це буде пекти, але я переконаний, що він повернеться лише кращим і сильнішим. А яке ж гранітне підборіддя у Хрговича! Його голова літала з боку в бік, але він жодного разу по-справжньому не поплив, не втратив рівноваги та навіть не похитнувся. Це просто божевілля, адже ми знаємо про силу, швидкість, різкість і точність Ітауми. Усе це було на висоті, але підборіддя хорвата все одно витримало перевірку".

Зазначимо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Британець розбивав хорвата протягом усього бою, проте не розрахував сили.

Через це Мозес ледь стояв на ногах і рефері зупинив поєдинок достроково. Проспекта виносили з арени на ношах, після чого госпіталізували.

Нагадаємо, що під час цього вечора боксу було оголошено про наступний бій самого Вордлі. Він у жовтні проведе реванш із Даніелем Дюбуа.