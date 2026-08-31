Красюк оцінив перспективи Ітауми після сенсаційної поразки від Хрговича

Український промоутер Олександр Красюк поділився думками щодо титульного бою Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) проти Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) за пояс IBF.

Його слова передає Sport.ua.

В ньому хорват сенсаційно переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді, хоча без шансів програвав за очками. Фахівець назвав головний фактор, який вирішив долю протистояння.

"Ми всі давали високі оцінки якостям Мозеса – його швидкості, техніці, силі удару, характеру. І Мозес довів, що саме таким і є. Однак, весь цей комплекс позитивних сподівань розбився об кам'яне підборіддя Філіпа Хрговича. Філіп не нокаутував Мозеса, не перебоксував, не виграв на ногах – він просто залишився стояти тоді, коли Мозес уже стояти не міг", – сказав Красюк.

Олександр додав, що ця поразка не поставить хрест на майбутньому Ітауми. Він вважає, що Мозес домінуватиме в дивізіоні через декілька років:

"Ця поразка жодним чином не применшує талант Ітауми. І я переконаний, що за кілька років його зірка засяє повноцінно. За цей час він перетвориться із 21-річного проспекта на матьорого мужика, розмножить мітохондрії у своїх клітинах і разом із Кабаелом буде правити дивізіоном".

Зазначимо, що після поєдинку британця винесли з арени на ношах. Він напередодні вперше після поразки вийшов у публічний простір і привітав хорвата з перемогою.

Раніше Насім Хамед оцінив титульну битву Хргович – Ітаума. Ексчемпіон світу вважає, що цей результат "може виявитися найкращим, що траплялося з Мозесом".