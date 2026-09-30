Це було частиною нашої стратегії перед боєм: Вайт – про перемогу Хрговича над Ітаумою

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) розповів, що не був здивований перемогою Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) над Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО).

Його слова наводить Boxing News Online.

"Ні, я не був здивований перемогою Хрговича, тому що це було частиною нашої стратегії перед боєм. Але, на жаль, поєдинок не тривав достатньо довго, і ми не дійшли до цієї частини стратегії, тому що відбувалися інші речі. Я не міг битися так, як мені було потрібно, і робити те, що я справді мав робити. Але ні, я не був здивований", – сказав Вайт.

Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді до такого стану, що "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію. Британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію Ітауми.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від миттєвого реваншу проти Хрговича. А от Тоні Белью спрогнозував ймовірного переможця другого двобою.

Натомість хорватський супертяж після сенсаційного тріумфу планує об'єднання титулів. Він хоче побитися проти Даніеля Дюбуа (WBO) або Агіта Кабаєла (WBC).

Менеджер Філіпа Хрговича вже повідомив, що його клієнт повернеться на ринг у першому кварталі 2027 року. Його суперником може стати переможець реваншу Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, який запланований на 17 жовтня 2026 року у Лондоні.