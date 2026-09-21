Воррен анонсував повернення Ітауми на ринг
Промоутер британського надважковаговика Мозеса Ітауми Френк Воррен поділився планами щодо наступного бою свого підопічного після його поразки від хорвата Філіпа Хрговича в поєдинку за титул IBF.
Його слова передає BoxingnewsOnline.
"Він поб'ється на самому початку наступного року. Я кілька разів розмовляв з ним. Він уже повернувся до тренувань у залі.
Наступного тижня я зустрінуся із командою, і ми все обговоримо. Ітаума дуже розчарований, тому що, перш за все, він вигравав цей бій. Він знає, що зробив неправильно.
Тут немає нічого надскладного, але потрібно внести серйозні зміни", – сказав Воррен.
Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді. Після двобою "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію.
Британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію Ітауми.
Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від миттєвого реваншу проти Хрговича.