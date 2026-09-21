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Воррен анонсував повернення Ітауми на ринг

Олександр Булава — 21 вересня 2026, 13:22
Воррен анонсував повернення Ітауми на ринг
Мозес Ітаума
Getty Images

Промоутер британського надважковаговика Мозеса Ітауми Френк Воррен поділився планами щодо наступного бою свого підопічного після його поразки від хорвата Філіпа Хрговича в поєдинку за титул IBF.

Його слова передає BoxingnewsOnline.

"Він поб'ється на самому початку наступного року. Я кілька разів розмовляв з ним. Він уже повернувся до тренувань у залі.

Наступного тижня я зустрінуся із командою, і ми все обговоримо. Ітаума дуже розчарований, тому що, перш за все, він вигравав цей бій. Він знає, що зробив неправильно.

Тут немає нічого надскладного, але потрібно внести серйозні зміни", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді. Після двобою "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію.

Британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію Ітауми.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від миттєвого реваншу проти Хрговича.

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