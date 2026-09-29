Проігнорував пораду лікаря: Вайт зізнався, що бився проти Ітауми зі зламаною стопою

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) розповів, що вийшов на бій проти Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО), який відбувся 16 серпня 2025 року у Саудівській Аравії, з переломом стопи.

Його слова наводить Sky Sports.

"Відчуття було таке, ніби хтось впустив мені на ногу гантелю. Я бігав і відчував біль у стопі, а потім почав спарингувати. Я працював із великими, спритними хлопцями. Один із них тиснув на мене, я невдало відступив – і кістка просто зламалася. Це було жахливо, але ми звикли творити дива. Ми звикли битися, навіть маючи травми. Я зробив усе можливе в тій ситуації й провів непоганий тренувальний табір. Почувався добре протягом тижня перед боєм і справді вірив, що переможу Мозеса", – сказав Ділліан.

Британський боксер пригадав, як повторно зламав кістку під час стрибків на скакалці. Лікар порекомендував йому відмовитися від поєдинку проти "Нового Майка Тайсона". Однак Вайт не міг дозволити собі приїхати до Саудівської Аравії та відмовитися від протистояння з Ітаумою.

Ділліан був переконаний, що навіть у такому стані, зможе затягнути зустріч до пізніх раундів та зупинити Мозеса, як це нещодавно зробив хорват Філіп Хргович.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 серпня Мозес за дві хвилини нокаутував досвідченого Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).

Майже одразу наставник Ділліана повідомив, що його підопічний боксував із травмою, але не став вдаватися у деталі. Після цього бою Вайт ще не повертався на профі-ринг, тоді як Ітаума переміг Джермейна Франкліна та сенсаційно програв Хрговичу.