Наразі він боєць на три раунди: ексчемпіон світу проаналізував Ітауму

Колишній чемпіон світу Джордж Гровс розповів, що Мозесу Ітаумі (14-1, 12 КО) буде непросто повернутися на профі-ринг після сенсаційної поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його цитує Sky Sports.

Він порадив "Новому Майку Тайсону" додати упевненості та комфорту в управлінні темпом бою.

"Можливо, з віком прийде й витривалість, яка дозволить йому бути повноцінним бійцем, здатним пройти 12 раундів, а не лише три. Наразі він боєць на три раунди. Такий сумний факт. Він навіть не боєць на шість раундів. Мені здалося, що він почав видихатися вже після третього раунду. Він належить до того типу атлетів, чиї м'язи мають високу вибухову швидкість, і кожен удар він виконує з максимальною силою. Але це швидко виснажує його енергетичний ресурс. Можливо, раніше йому й не доводилося над цим працювати. Але тепер йому доведеться діяти набагато економніше", – сказав Гровс.

Ексчемпіон припустив, що якби йому довелося перебудовувати кар'єру 21-річного британця, то він би знизив рівень суперників. Він не погоджується з думкою, що двобій проти Хрговича був передчасним.

"Підвищення статусу бою до титульного було логічним кроком, хоча це, ймовірно, додало певного тиску. Мозес, мабуть, вирішив, що вже здолав Хрговича, але помилився. Він занадто сильно натиснув на газ і видихнувся. Тож йому доведеться визнати цю помилку. Його тренерська команда внесе зміни та адаптує підготовку, щоб виправити цей недолік. Мабуть, найскладніше завдання в боксі – це вести кар'єру Ітауми, адже він демонструє такий високий рівень і таку швидкість у настільки юному віці", – зазначив представник британської школи боксу.

Нагадаємо, що Ітаума програв Хрговичу в останній битві технічним нокаутом у дев'ятому раунді в битві за пояс IBF. Мозес ще ніколи так далеко не заходив під час поєдинку, тому просто не розрахував свої сили.

Після бою проспекта виносили з арени на ношах, після чого госпіталізували. Британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію 21-річного боксера.

Попри поразку, Дерек Чісора вірить, що у майбутньому молодий британець дійде до статусу абсолютного чемпіона надважкого дивізіону. Нещодавно промоутер Френк Воррен анонсував повернення Ітауми. Він вже відновив тренувальний процес.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від миттєвого реваншу проти Хрговича.