Колишній британський боксер оцінив чемпіонські перспективи Ітауми
Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думкою про поразку Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).
Його слова наводить Boxing News Online.
На його думку, "Новий Майк Тайсон" винесе урок із дебютного фіаско на профі-рингу.
"Гадаю, він обов'язково винесе уроки з цієї поразки. Які психологічні травми це у нього залишить? Побачимо в майбутньому, але для Мозеса Ітауми на цьому етапі кар'єри це був занадто великий крок.
Можливо, його трохи поспішили вивести на цей рівень, але він дуже, дуже талановитий, і я вірю, що він ще повернеться. Він обов'язково стане чемпіоном світу", – сказав Фроч.
Ітаума був нокаутований у 9-му раунді та покинув ринг на ношах. Згодом стало відомо, що його госпіталізували. Через певний час Мозес вперше прокоментував свою поразку.
А от колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс дав пораду 21-річному британському боксеру після сенсаційного фіаско.