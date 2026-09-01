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Колишній британський боксер оцінив чемпіонські перспективи Ітауми

Софія Кулай — 1 вересня 2026, 19:36
Колишній британський боксер оцінив чемпіонські перспективи Ітауми
Мозес Ітаума
Getty Images

Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думкою про поразку Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його слова наводить Boxing News Online.

На його думку, "Новий Майк Тайсон" винесе урок із дебютного фіаско на профі-рингу.

"Гадаю, він обов'язково винесе уроки з цієї поразки. Які психологічні травми це у нього залишить? Побачимо в майбутньому, але для Мозеса Ітауми на цьому етапі кар'єри це був занадто великий крок.

Можливо, його трохи поспішили вивести на цей рівень, але він дуже, дуже талановитий, і я вірю, що він ще повернеться. Він обов'язково стане чемпіоном світу", – сказав Фроч.

Ітаума був нокаутований у 9-му раунді та покинув ринг на ношах. Згодом стало відомо, що його госпіталізували. Через певний час Мозес вперше прокоментував свою поразку.

А от колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс дав пораду 21-річному британському боксеру після сенсаційного фіаско.

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