Колишній британський боксер оцінив чемпіонські перспективи Ітауми

Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думкою про поразку Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його слова наводить Boxing News Online.

На його думку, "Новий Майк Тайсон" винесе урок із дебютного фіаско на профі-рингу.

"Гадаю, він обов'язково винесе уроки з цієї поразки. Які психологічні травми це у нього залишить? Побачимо в майбутньому, але для Мозеса Ітауми на цьому етапі кар'єри це був занадто великий крок.

Можливо, його трохи поспішили вивести на цей рівень, але він дуже, дуже талановитий, і я вірю, що він ще повернеться. Він обов'язково стане чемпіоном світу", – сказав Фроч.