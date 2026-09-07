Чісора знайшов несподіваного суперника для Ітауми після болючої поразки

Дерек Чісора (36-14, 23 КО) вважає, що наступним суперником Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) повинен стати Річард Ріакпоре (20-1, 16 КО).

Його слова наводить Boxing News.

Ветеран боксу запропонував боксерам провести бій за титул чемпіона Великої Британії у Манчестері наприкінці 2026 року.

"Це Річард Ріакпоре. Я розуміюся на боксі. Повернення в ринг у бою з Ріакпоре в грудні в Манчестері за титул чемпіона Великої Британії", – заявив Дерек.

Раніше цього потенційного суперника пропонував Мозесу колишній чемпіон світу у важкій вазі Джонні Нельсон. Він заявляв, що "Новому Майку Тайсону" потрібно трохи знизити рівень опозиції, побившись із опонентами різноманітних стилів та габаритів.

Ріакпоре – 36-річний британський боксер, який у своєму крайньому поєдинку переміг технічним нокаутом у 5-му раунді земляка Джеймі Чікеву.

Нещодавно Мозес сенсаційно програв Філіпу Хрговичу нокаутом у 9-му раунді. Після чого покинув ринг на ношах та був госпіталізований. Згодом промоутер 21-річного британця Френк Воррен відмовив Ітауму від ідеї реваншу проти хорвата.

Раніше Карл Фроч оцінив чемпіонські перспективи Мозеса.