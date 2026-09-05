В нього велике серце: Усик назвав свого найкращого суперника в кар'єрі

Колишній абсолют у двох вагових категоріях Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, хто був найкращим бійцем серед тих, із ким він ділив ринг.

Його слова передає Ring Champs.

Український боксер назвав не одного з зіркових супертяжів. Він виділив британця, якого здолав в останньому своєму бою у крузервейті.

"Тоні Белью. В нього велике серце, велике бійцівське серце та розум", – сказав Усик.

Зазначимо, що вони бились у листопаді 2018 року й тоді Олександр переміг нокаутом у восьмому раунді. До цього британець перемагав на записках суддів: 67-66, 67-67 та 68-65.

Нагадаємо, що напередодні Сергій Лапін висловився про плани українського боксера. Він повідомив, що Усик може провести більше, ніж один бій і розглядається варіант трилогії з Тайсоном Ф'юрі.