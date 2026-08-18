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Колишній чемпіон світу зіштовхнув у рингу двох зірок британського боксу

Софія Кулай — 18 серпня 2026, 17:55
Колишній чемпіон світу зіштовхнув у рингу двох зірок британського боксу
Мозес Ітаума
Getty Images

Колишній чемпіон світу Тоні Белью розповів, що хотів би побачити протистояння між Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його цитує DAZN.

Британець не приховує свого захвату від виступів 21-річного земляка та вірить у те, що найближчим часом "Новий Майк Тайсон" здобуде чемпіонський титул. За його словами, звання чемпіона світу повісить величезну мішень на його спину, але водночас дозволить отримати найбільші поєдинки, які тільки зможуть запропонувати у світі боксу.

Белью переконаний, що Ітаума міг би провести хороший двобій проти "Динаміта".

"Бій Ітаума – Дюбуа – це було б щось із чимось. Два потужні панчери зійдуться в рингу, прагнучи довести, хто з них найкращий у надважкій вазі. Якщо вони обидва пройдуть свої наступні бої, наступного року на нас чекає щось справді особливе", – заявив Белью.

Наразі Ітаума готується до свого наступного двобою. 29 серпня 2026 року на арені "О2" у Лондоні Мозес протистоятиме хорвату Філіпу Хрговичу. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі, яким раніше володів Олександр Усик.

Раніше британець Дерек Чісора запевнив, що "Новий Майк Тайсон" є тим єдиним бійцем, який може бути справжньою загрозою для будь-якого суперника.

Водночас Мозес навідріз відмовився від протистоянь із Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Щодо Дюбуа, то Даніель 9 травня 2026 року переміг технічним нокаутом в 11-му раунді Вордлі, але попереду на боксерів може чекати реванш. Друга битва між супертяжами може відбутися 17 жовтня 2026-го, а прийняти зустріч знову може арена "Co-op Live" у Манчестері.

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