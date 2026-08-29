Нокаут у межах трьох раундів: Белью назвав переможця бою Ітаума – Хргович

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що бій між Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) не протриває понад три раунди.

Його слова передає ВВС.

Белью ставить на швидку перемогу 21-річного британця.

"Це справді дуже хороший бій. Це випробування, якого Ітаумі вже давно не вистачало. У стилістичному плані це дуже цікаве протистояння. Думаю, цей бій буде або дуже складним, або дуже легким. Не бачу середнього варіанту, за якого Ітаума спокійно проведе поєдинок і матиме чудовий вигляд.

Думаю, він або зупинить його протягом трьох раундів, або це буде те саме серйозне випробування, на яке ми всі давно чекали.

Хргович сміливий і витривалий, але він тримається досить високо й дозволяє легко себе бити. Ітаума має повний набір якостей. Він добре входить у дистанцію та виходить із неї, він дуже різкий. У нього робота ніг і швидкість крузера, а сила удару – як у надважковаговика.

Тож я ставлю на Ітауму з перемогою в межах трьох раундів", – заявив Белью.