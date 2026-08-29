Нокаут у межах трьох раундів: Белью назвав переможця бою Ітаума – Хргович
Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що бій між Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) не протриває понад три раунди.
Його слова передає ВВС.
Белью ставить на швидку перемогу 21-річного британця.
"Це справді дуже хороший бій. Це випробування, якого Ітаумі вже давно не вистачало. У стилістичному плані це дуже цікаве протистояння. Думаю, цей бій буде або дуже складним, або дуже легким. Не бачу середнього варіанту, за якого Ітаума спокійно проведе поєдинок і матиме чудовий вигляд.
Думаю, він або зупинить його протягом трьох раундів, або це буде те саме серйозне випробування, на яке ми всі давно чекали.
Хргович сміливий і витривалий, але він тримається досить високо й дозволяє легко себе бити. Ітаума має повний набір якостей. Він добре входить у дистанцію та виходить із неї, він дуже різкий. У нього робота ніг і швидкість крузера, а сила удару – як у надважковаговика.
Тож я ставлю на Ітауму з перемогою в межах трьох раундів", – заявив Белью.
Раніше боксери пройшли офіційну процедуру зважування перед очним поєдинком.
Поєдинок Ітауми та Хрговича відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі, який звільнив Олександр Усик.