Стане володарем дивізіону: Белью – про майбутнє Ітауми після поразки від Хрговича

Колишній чемпіон світу Тоні Белью відреагував на несподівану перемогу Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) над Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО) у Лондоні.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Попри поразку, Белью вірить, що 21-річний Ітаума у майбутньому здобуде чемпіонський титул.

"Мозес Ітаума стане чемпіоном світу. Цей бій дасть йому дуже багато досвіду. Головне, що я винесу з цього вечора, — те, наскільки Мозес був сміливим і витривалим. Ми знали, що Філіп надзвичайно міцний. Сьогодні ми побачили, що Мозес також дуже витривалий. Щойно він навчиться правильно розподіляти сили на всі 12 раундів, то на деякий час стане володарем дивізіону. Підборіддя Філіпа Хрговича потрібно ретельно дослідити", – сказав Белью.

Відзначимо, що після такого дебютного фіаско на профі-рингу Ітаума навіть самостійно не зміг покинути ринг. Йому прикладали кисневу маску та вивезли на ношах. Згодом промоутер британця Френк Воррен розповів про госпіталізацію Мозеса.

Після поєдинку Філіп зізнався, хто мотивував його продовжити боксерську кар'єру, та назвав бажаних суперників. Він прагне об'єднати титули, побившись проти чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа. Також хорватський супертяж після зустрічі запевнив, що прекрасно розумів, що до зупинки бою програвав Ітаумі усі раунди.