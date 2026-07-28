Саме такі речі й визначають чемпіона: Белью оцінив здатність Джошуа тримати удари

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про перемогу Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) над албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Його слова передає The Stomping Ground.

Після цього протистояння чимало експертів заявили, що британець не здатен витримувати сильні удари та має завершувати кар'єру, адже двічі опинився в нокдауні ще в першому раунді. Проте Белью не погодився із цим твердженням.

"Ви ж розумієте, що в нього дуже міцне підборіддя? Річ не в цьому. Як можна сумніватися в чиємусь підборідді, якщо його ніколи не вирубали наглухо й він жодного разу не залишався лежати? Він завжди підводиться. Навіть у бою з Дюбуа він піднявся. Я бачив у соцмережах, як люди писали: "У нього слабке підборіддя", "Він уже не той" і таке інше. Але сам факт, що він щоразу підводиться, доводить: із його підборіддям усе гаразд. Саме фізична готовність дозволяє бійцю піднятися після нокдауну. Кожен, хто розбирається в боксі, розуміє цю науку", – заявив ексчемпіон.

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Колишній суперник Олександра Усика додав, що будь-кого можна відправити в нокдаун. Він заявив, що для цього достатньо приблизно 2,5 фунта тиску в потрібну точку на підборідді й людина опиняється на підлозі.

Тоні підкреслив, що Ей Джей завжди знаходить сили піднятись. Для цього потрібен характер, тому закликав не списувати завчасно свого земляка з рахунків.

"Повірте мені. Я сам падав у першому раунді, падав у другому. І потрібні справді сталеві нерви, щоб сказати собі: "Ні, я йду вперед", особливо коли тебе вже відправили в нокдаун. Для цього потрібна величезна віра в себе. Для цього потрібен справжній характер. Саме такі речі й визначають чемпіона та справжнього бійця. І Джошуа продемонстрував їх сповна", – сказав Белью.

Нагадаємо, що напередодні Карл Фроч зробив більш песимістичну заяву. Він вважає, що Ентоні Джошуа має повісити рукавички на цвях, інакше ризикує отримати дуже серйозну травму.