Не час плакати: Хргович із порадою звернувся до Ітауми

Чемпіон IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) порадив Мозесу Ітаумі (14-1, 12 КО) не опускати руки після дебютної поразки на профі-рингу.

Про це він розповів у коментарі The Stomping Ground.

"Якби я його побачив, то сказав би ось що: "Мозесе, таке трапляється, це нормально. Не дозволяй цьому змусити тебе сумніватися в собі й робити тебе слабшим. Навпаки, це має зробити тебе сильнішим і додати мотивації.

Ти маєш засвоїти один урок: не кожного суперника можна нокаутувати. Ти повинен бути готовим провести всі 12 раундів. Продовжуй робити те, що робив досі. Нічого не змінюй. Просто врахуй цей досвід. З твоїми навичками та швидкістю тебе ніхто ніколи не переможе. Тож не час плакати – повертайся до залу й працюй. Ось і все, друже. У боксі все просто, клянуся", – сказав Хргович.