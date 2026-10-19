Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Не час плакати: Хргович із порадою звернувся до Ітауми

Софія Кулай — 19 жовтня 2026, 11:31
Не час плакати: Хргович із порадою звернувся до Ітауми
Ітаума – Хргович
Getty Images

Чемпіон IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) порадив Мозесу Ітаумі (14-1, 12 КО) не опускати руки після дебютної поразки на профі-рингу.

Про це він розповів у коментарі The Stomping Ground.

"Якби я його побачив, то сказав би ось що: "Мозесе, таке трапляється, це нормально. Не дозволяй цьому змусити тебе сумніватися в собі й робити тебе слабшим. Навпаки, це має зробити тебе сильнішим і додати мотивації.

Ти маєш засвоїти один урок: не кожного суперника можна нокаутувати. Ти повинен бути готовим провести всі 12 раундів. Продовжуй робити те, що робив досі. Нічого не змінюй. Просто врахуй цей досвід. З твоїми навичками та швидкістю тебе ніхто ніколи не переможе. Тож не час плакати – повертайся до залу й працюй. Ось і все, друже. У боксі все просто, клянуся", – сказав Хргович.

Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді до такого стану, що "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію та призупинення ліцензії.

Промоутер Френк Воррен відмовив Ітауму від миттєвого реваншу проти хорватського суперника, а також нещодавно анонсував повернення 21-річного британця у ринг.

Раніше повідомлялося, чи змінить Мозес наставника після болючої поразки. А Тоні Белью назвав переможця потенційного реваншу Ітаума – Хргович.

Читайте також :
Я не віддавав Хрговичу належної поваги: Ітаума – про висновки після першої поразки в кар'єрі
Філіп Хргович Мозес Ітаума

Мозес Ітаума

Я не віддавав Хрговичу належної поваги: Ітаума – про висновки після першої поразки в кар'єрі
Мозес хотів реваншу з Хрговичем, але це неможливо: Воррен анонсував повернення Ітауми
Хргович зробив важливу заяву щодо свого майбутнього у боксі
Не думаю, що він насправді любить бокс: Белью поділився тривожною думкою щодо Ітауми
Промоутер розповів, коли Ітаума проведе наступний бій

Останні новини