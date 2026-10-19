Не час плакати: Хргович із порадою звернувся до Ітауми
Чемпіон IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) порадив Мозесу Ітаумі (14-1, 12 КО) не опускати руки після дебютної поразки на профі-рингу.
Про це він розповів у коментарі The Stomping Ground.
"Якби я його побачив, то сказав би ось що: "Мозесе, таке трапляється, це нормально. Не дозволяй цьому змусити тебе сумніватися в собі й робити тебе слабшим. Навпаки, це має зробити тебе сильнішим і додати мотивації.
Ти маєш засвоїти один урок: не кожного суперника можна нокаутувати. Ти повинен бути готовим провести всі 12 раундів. Продовжуй робити те, що робив досі. Нічого не змінюй. Просто врахуй цей досвід. З твоїми навичками та швидкістю тебе ніхто ніколи не переможе. Тож не час плакати – повертайся до залу й працюй. Ось і все, друже. У боксі все просто, клянуся", – сказав Хргович.
Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді до такого стану, що "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію та призупинення ліцензії.
Промоутер Френк Воррен відмовив Ітауму від миттєвого реваншу проти хорватського суперника, а також нещодавно анонсував повернення 21-річного британця у ринг.
Раніше повідомлялося, чи змінить Мозес наставника після болючої поразки. А Тоні Белью назвав переможця потенційного реваншу Ітаума – Хргович.