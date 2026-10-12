Хргович зробив важливу заяву щодо свого майбутнього у боксі

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) розповів про свої найближчі чемпіонські плани та те, скільки ще боксуватиме на профі-рингу.

Про це він висловився в інтерв'ю The Ring.

"Я думаю, у мене попереду ще багато боїв. І я хочу об'єднати титули. Я не знаю точної кількості боїв, але думаю, що можу пробути тут ще 5 років. Життя в статусі чемпіона світу в надважкій вазі – це просто дивовижно, чувак. Якби я знав, що це так чудово, я б подбав про те, щоб виграти чемпіонство раніше. Це просто внутрішнє відчуття, коли все чудово", – заявив Філіп.

Хорватський гевівейтер зізнався, що здійснив свою мрію, коли переміг Мозеса Ітауму. Хргович додав, що чимало його друзів поставили гроші на його успіх у поєдинку проти "Нового Майка Тайсона", зірвавши солідний куш.

За його словами, після останньої звитяги він став популярним у своїй країні та не може спокійно прогулятися вулицями рідної Хорватії.

Нагадаємо, Хргович нокаутував Мозеса у 9-му раунді в Лондоні до такого стану, що Мозес покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію та відсторонення на певний термін від боксу. Хорват став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Раніше Філіп зробив прогноз на потенційний реванш проти 21-річного британця.