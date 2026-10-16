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Я не віддавав Хрговичу належної поваги: Ітаума – про висновки після першої поразки в кар'єрі

Денис Іваненко — 16 жовтня 2026, 12:38
Я не віддавав Хрговичу належної поваги: Ітаума – про висновки після першої поразки в кар'єрі
Мозес Ітаума
instagram.com/m.itauma

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) розповів про висновки, які зробив після поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) у титульному бою за пояс IBF.

Про це повідомляє Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Я вже повернувся до тренувань. Це був хороший поєдинок. Чесно кажучи, я не віддавав Хрговичу належної поваги до бою. Але під час поєдинку та після нього я визнаю: він на це заслуговує, він переміг. Звісно, ​​я скоро повернуся", – сказав Ітаума.

Проспект заявив, що усвідомлює помилки, які зробив у тому протистоянні. Боксер і команда вже працюють над тим, щоб вони більше не повторились:

"Для мене головним було знайти відповіді для самого себе – і, гадаю, під час цього бою я їх отримав. Відповідь мені не сподобалася, але тепер я знаю, що можу все змінити. Розумієте, про що я? Перший крок до самовдосконалення – це самоусвідомлення. Не хочу говорити занадто багато: зрештою, я не хочу виправдовуватися перед камерою.

Факт залишається фактом – я програв. Я сам зібрав свою команду, і саме я можу все змінити. Тож я беру на себе відповідальність не лише за власні дії, а й за дії всіх інших, адже саме я поставив їх у такі умови. Ми провели кілька серйозних розмов із командою. Тепер робимо все можливе, щоб подібна поразка більше не повторилася".

Зазначимо, що Мозес в останньому бою перемагав за очками хорвата без шансів, але у другій половині поєдинку в нього повністю закінчились сили. Рефері зупинив протистояння у дев'ятому раунді, зафіксувавши технічну поразку британця.

Раніше Френк Воррен розповів, коли Ітаума повернеться в ринг. Очікується, що зірковий проспект наступний бій проведе в січні.

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