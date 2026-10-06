Ітаума визначився, чи змінить тренера після сенсаційної дебютної поразки на профі-рингу

Промоутер Френк Воррен повідомив, що Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) продовжить співпрацювати із тренером Беном Девісоном.

Його цитує Boxing News 24.

"Він залишається з Беном (Девісоном – прим. ред.) і командою. Тепер його треба оцінювати за результатами, і саме так ми й будемо робити", – заявив Воррен.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 серпня 2026 року Філіп Хргович нокаутував "Нового Майка Тайсона" у 9-му раунді поєдинку в Лондоні. Хорват став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Ця поразка стала дебютною для Мозеса на профі-рингу. Це перший двобій у професійній кар'єрі Ітауми, у якому він дістався аж 9-го раунду. До цього його поєдинки затягувалися лише максимально до 5-6 раунду.

Додамо, що підопічні Девісона вже двічі програли у титульних боях у 2026 році. Це стосується не лише Ітауми, а й Фабіо Вордлі, якого переміг Даніель Дюбуа. 33-річний наставник також готуватиме Ентоні Джошуа до битви проти Тайсона Ф'юрі. Молодий спеціаліст працюватиме у "співпраці" з командою Усика, яка привела Ей Джея до перемог у двох попередніх поєдинках.