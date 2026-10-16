Мозес хотів реваншу з Хрговичем, але це неможливо: Воррен анонсував повернення Ітауми

Промоутер британського гевівейтера Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) розповів, навіщо його клієнт намагається швидко повернутися на профі-рингу після сенсаційної поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО), його наступний бій може відбутися вже на початку 2027 року.

Про це він розповів у коментарі The Ring.

"Це буде в січні, якщо не раніше. Але, схоже, саме січень стане тим місяцем. Він хоче повернутися в стрій. Ми хочемо, щоб він вийшов на ринг якомога швидше. Він хоче знову опинитися в центрі подій і стати частиною того, що відбуватиметься наступного року. Мозес хотів реваншу з Хрговичем, але це неможливо, оскільки, очевидно, наступним суперником Філіпа буде Френк Санчес. Зараз ми розглядаємо кілька варіантів, і я цілком впевнений, що всі будуть задоволені тим, що ми зробимо", – заявив Френк Воррен.

Представник "Нового Майка Тайсона" зазначив, що хоче, аби його клієнт протистояв відомим суперникам та нарешті здобув титул чемпіона світу.

"Я вважаю, що 98 відсотків боксерів у надважкій вазі у світі він би нокаутував того вечора, але наприкінці поєдинку він просто не впорався з ним належним чином. Він розумний молодий чоловік, думаю, він виніс з цього урок, і це стане йому в нагоді. У певному сенсі з поганого виходить хороше. Це отриманий урок, який дарує йому досвід", – наголосив Воррен.

У своєму останньому бою, який відбувся наприкінці серпня, Ітаума програв Хрговичу технічним нокаутом у 9-му раунді, хоча розгромно лідирував за очками перед достроковим закінченням двобою. Хорват став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Ця поразка стала дебютною для Мозеса на профі-рингу. Це перший двобій у професійній кар'єрі Ітауми, у якому він дістався аж до 9-го раунду. До цього його поєдинки затягувалися лише максимально до 5-6 раунду.

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