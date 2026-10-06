Промоутер розповів, коли Ітаума проведе наступний бій

Френк Воррен зробив заяву щодо наступного поєдинку Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО).

Про це повідомляє Playbook Boxing.

Промоутер повідомив, коли повернеться на ринг його клієнт. Британський проспект битиметься взимку.

"Мозес повернеться в січні, знову вийде на ринг. Йому потрібно знову увійти в робочий ритм. І він хоче бути частиною всього того, що відбуватиметься наступного року. Якщо він зробить те, на що, як я вірю, він здатен, то вже досить скоро знову битиметься за титул чемпіона світу", – сказав Воррен.

Зазначимо, що Ітаума останній бій провів наприкінці серпня. В битві за чемпіонський титул IBF він програв Філіпу Хрговичу технічним нокаутом у дев'ятому раунді, хоча розгромно лідирував за очками.

Раніше Тоні Белью оцінив шанси британця на перемогу в потенційному реванші з хорватом. Ексчемпіон світу вважає, що "Новий Майк Тайсон" здолав би досвідченого боксера.