Я пропускав значно потужніші удари: Хргович порівняв силу Ітауми та інших своїх суперників

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) порівняв силу удару Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) із іншими своїми колишніми суперниками, запевнивши, що ця якість не є найсильнішою стороною "Нового Майка Тайсона".

Про це він розповів у коментарі The Ariel Helwani Show.

"Думаю, він дуже хороший. Можливо, найкращий із усіх, з ким я боксував. Він найшвидший, має найкращий боксерський інтелект, відчуття моменту та швидкість. Але в нього не найсильніший удар. Я пропускав значно потужніші удари від Дюбуа, Аделеє та Чжана. Тому він не найсильніший панчер, хоча, на мою думку, найкращий боксер із усіх, з ким я зустрічався", – сказав хорватський боксер.

Хргович зізнався, що не очікував, що їх очний бій буде настільки важким, але водночас не думав, що він зможе його перебоксувати.

"Я вірив у себе й був впевнений, що зможу впоратися з його швидкістю та майстерністю від самого початку поєдинку. Але все виявилося інакше. У перших кількох раундах він мене перебоксовував і був справді надто швидким. Проте, повторюся, в нього не найсильніший удар", – додав Філіп.

Нагадаємо, що Філіп нокаутував британця у 9-му раунді до такого стану, що "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію та призупинення ліцензії.

Раніше повідомлялося, чи змінить Мозес наставника після болючої поразки. А Тоні Белью назвав переможця потенційного реваншу Ітаума – Хргович.

Нещодавно промоутер Френк Воррен анонсував повернення 21-річного британського боксера на ринг.