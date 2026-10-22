Воррен назвав мрію Хрговича у надважкій вазі

Промоутер Френк Воррен розповів про плани щодо наступного поєдинку володаря титулу IBF у надважкій вазі Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його слова передає Boxing247.

За словами Воррена, його підопічний мріє провести бій у Хорватії. Наразі команда працює над організацією поєдинку, а конкретні деталі можуть з'явитися найближчим часом.

"Він звернувся до нас і сказав, що його мрія – провести бій у Хорватії, і ми працюємо над цим. Гадаю, вже незабаром ми зможемо оголосити про щось конкретне", – сказав промоутер.

Водночас Воррен наголосив, що Хргович має провести обов'язковий захист титулу проти Френка Санчеса. Однак ситуація може змінитися, якщо надійде інша приваблива пропозиція.

"Бій (з Френком Санчесом) є для нього обов'язковим, якщо, звичайно, не з'явиться якась інша важлива пропозиція. У такому разі нам доведеться сісти за стіл переговорів із Френком Санчесом і обговорити це питання. Але наразі ситуація саме така", – зазначив Воррен.

Нагадаємо, Хргович у серпні нокаутував Мозеса у 9-му раунді в Лондоні до такого стану, що Мозес покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію та відсторонення на певний термін від боксу. Хорват став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Раніше Філіп зробив прогноз на потенційний реванш проти 21-річного британця.