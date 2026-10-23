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Відомий інсайдер розкрив деталі перемовин щодо бою Хргович – Санчес

Софія Кулай — 23 жовтня 2026, 13:45
Відомий інсайдер розкрив деталі перемовин щодо бою Хргович – Санчес
Філіп Хргович
Getty Images

Перемовини щодо бою володаря титулу IBF у надважкій вазі Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) проти обов'язкового претендента Френка Санчеса (36-1, 19 КО) перебувають у просунутій стадії.

Про це повідомляє інсайдер Ring Magazine Майк Коппінджер.

Це протистояння планують провести у першому кварталі 2027 року у Хорватії, рідній країні Хрговича.

Наразі невідомі точна дата та конкретне місце проведення двобою.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Філіп нокаутував Мозеса Ітауму у 9-му раунді до такого стану, що "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію та призупинення ліцензії.

Натомість Санчес 23 травня 2026 року переміг нокаутом у 2-му раунді Річарда Торреса-молодшого.

Раніше повідомлялося, що в IBF назвали дату 1 березня 2027 року кінцевою для проведення обов'язкового захисту поясу хорватського боксера. А от Хргович назвав трьох потенційних суперників на наступний двобій.

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