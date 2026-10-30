Дюбуа розповів, хто може стати його наступним суперником

Володар пояса WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) заявив, що націлений на великі бої й хоче бачити своїм наступним суперником когось із чинних чемпіонів світу.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Будь-хто з них може стати моїм наступним суперником. Хргович був присутній на поєдинку в суботу, тож, можливо, він або Кабаєл. Філіп теж непростий суперник. Щодо Агіта – побачимо, побачимо, на що він здатен. Він ще не бився з таким хлопцем, як я, але він хороший боксер. Просто будь-хто, хто має пояс… Будь-хто, хто готовий вийти на бій", – сказав Дюбуа.

Зазначимо, що напередодні з'явилась інформація про можливий поєдинок "Динаміта" з ексчемпіоном світу Джозефом Паркером (36-4, 24 KO). Їхнє очне протистояння може відбутись у січні 2027 року.

Нагадаємо, що Дюбуа нещодавно здолав Фабіо Вордлі технічним нокаутом у другому раунді. Раніше він заявляв про мету провести шість боїв на шляху до статусу абсолюта.