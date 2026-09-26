Маленькі боягузи: Ф'юрі звинуватив промоутера Джошуа у можливому зірванні бою

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) відреагував на можливе зірвання поєдинку проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), звинувативши у цьому Едді Гірна.

Відповідне відео він виклав на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Циганський король" у притаманному для себе стилі поглузував із промоутера Ей Джея, який, на його думку, вигадує мільйони причин, аби тільки уникнути протистояння.

У своєму відео він також звернувся до Джошуа, аби той не зволікав, адже Туркі Аль-аш Шейх вже шукає альтернативних суперників на заміну Ентоні.

"Через его Едді Гірна ми можемо втратити бій, на який усі чекали понад 10 років. І все лише тому, що Едді не хоче бачити одну людину на арені. Хіба це не жалюгідно й по-дитячому? Він не хоче, щоб хтось був там, ніби йому 9 років, і ця людина йому просто не подобається. Ти абсолютний прид*рок. Маленький розпещений дро***о зі срібною ложкою в роті. Ти не тримаєш свого слова, сц*кло. А Джошуа взагалі має бути соромно за себе. Маленькі боягузи. Іди в зал, потягай залізо, сосиска", – сказав 38-річний боксер.

Гірн не хоче бачити серед організаторів бою Дейна Вайта, який став співпромоутером The Ring.

Якщо британська битва Ф'юрі – Джошуа не зірветься, то відбудеться вона 11 грудня у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super. Напередодні відомий промоутер Френк Воррен спрогнозував результат зустрічі.

Раніше повідомлялося, що бій між Менні Пак'яо та Шакуром Стівенсоном може стати співголовною подією у межах вечора боксу у Кардіффі.